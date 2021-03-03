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Под Тверью водонапорная башня рухнула на автомобиль (видео)

11:57
  • среда
  • 03 марта 2021

Обошлось без пострадавших

Инцидент, который лишь по счастливой случайности не привёл к трагедии. В Тверской области водонапорная башня рухнула прямо на автомобиль коммунальщиков, прибывших её ремонтировать, передает "ТВ Центр".

Эти кадры быстро разлетелись по соцсетям. Рабочие вышли осмотреть повреждённую конструкцию, и именно это спасло им жизни - башня начала заваливаться и через несколько секунд буквально сравняла машину с землей. Причиной, по предварительным данным, стал прорыв коммуникаций под объектом.

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