Под Тверью водонапорная башня рухнула на автомобиль (видео)

Обошлось без пострадавших

Инцидент, который лишь по счастливой случайности не привёл к трагедии. В Тверской области водонапорная башня рухнула прямо на автомобиль коммунальщиков, прибывших её ремонтировать, передает "ТВ Центр".

Эти кадры быстро разлетелись по соцсетям. Рабочие вышли осмотреть повреждённую конструкцию, и именно это спасло им жизни - башня начала заваливаться и через несколько секунд буквально сравняла машину с землей. Причиной, по предварительным данным, стал прорыв коммуникаций под объектом.

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