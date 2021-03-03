Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Вани Трофимова

Мальчику требуется срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение Трофимова Ивана из Нижнего Новгорода. Его историю мы рассказывали накануне. У двухлетнего мальчика - врожденный порок сердца - критический аортальный стеноз.

За последние сутки удалось собрать половину необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто откликнулся. Но нужно еще более 2 миллионов 200 тысяч рублей. Состояние Вани критическое. Мальчику требуется срочная реконструкция сердечного клапана. Прогноз на операцию хороший, но стоит она почти четыре с половиной миллиона рублей.

Мы продолжаем помогать Ване все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ивана​ Трофимова, программа 1174

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"