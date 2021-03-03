Невеста умерла спустя несколько часов после собственной свадьбы

У молодой девушки не выдержало сердце

В Индии 23-летняя Лайла Афия скончалась во время празднования собственной свадьбы. Девушку отвезли в больницу, но к моменту прибытия туда врачам оставалось лишь констатировать ее смерть.

Свадьба девушки состоялась в воскресенье, во время торжественной церемонии также женился и ее старший брат. Поздравить две новых семьи пришли более сотни гостей.

После окончания официальной части мероприятия друзья и родственники отправились к девушке домой, чтобы продолжить праздник. Однако вскоре Лайла пожаловалась на боль в груди, а затем потеряла сознание.

Отец отвез девушку в больницу, но медики лишь констатировали ее смерть. Причиной смерти стал сердечный приступ, передает The Times of India.

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