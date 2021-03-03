ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Невеста умерла спустя несколько часов после собственной свадьбы

10:13
  • среда
  • 03 марта 2021

У молодой девушки не выдержало сердце

В Индии 23-летняя Лайла Афия скончалась во время празднования собственной свадьбы. Девушку отвезли в больницу, но к моменту прибытия туда врачам оставалось лишь констатировать ее смерть.

Жителям столицы рассказали, как пожениться в башне центра "Москва-Сити"
Россияне рассказали, сколько денег нужно на свадьбу

Свадьба девушки состоялась в воскресенье, во время торжественной церемонии также женился и ее старший брат. Поздравить две новых семьи пришли более сотни гостей.

После окончания официальной части мероприятия друзья и родственники отправились к девушке домой, чтобы продолжить праздник. Однако вскоре Лайла пожаловалась на боль в груди, а затем потеряла сознание.

Отец отвез девушку в больницу, но медики лишь констатировали ее смерть. Причиной смерти стал сердечный приступ, передает The Times of India.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Свадьба
Свадьба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.