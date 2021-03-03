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Мишустин высказался о развитии туризма в России

11:51
  • среда
  • 03 марта 2021

Премьер прибыл в Алтай

Российские власти продолжат оказывать активную поддержку предприятиям агропромышленного комплекса. Об этом в среду заявил Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в республику Алтай.
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Премьер-министр прибыл в столицу региона сегодня. Визит начался с осмотра предприятий - глава правительства посетил завод бальзамов, площадку строящегося агропромышленного парка, который создается в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. А также осмотрел Республиканский классический лицей.

Ну а после этого Михаил Мишустин провел совещание по развитию туризма. По словам премьера, многообразие природы Алтая позволяет организовать любые виды отдыха.

"К сожалению, туристическая инфраструктура недостаточно развита, мы об этом часто говорим, именно поэтому мы сегодня готовим проект, новый нацпроект по поручению президента, новый нацпроект в сфере туризма. И уже до начала апреля мы должны основные параметры рассмотреть," -  заявил Мишустин.

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