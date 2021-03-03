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Россиянам от 60 лет предложили сократить рабочий день летом

11:06
  • среда
  • 03 марта 2021

При этом зарплату предлагают оставить неизменной

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил установить меньшее рабочее время в теплое время года для работников от 60 лет и старше. Соответствующее обращение он направил министру труда Антону Котякову.

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Хамзаев объяснил, что трудовая деятельность в жаркое время года более энергозатратна для пожилых людей как с физической, так и с психологической точки зрения.

Долгие рабочие смены летом могут привести к возникновению у пожилых людей стрессов, повышенной усталости, теплового удара и других проблем со здоровьем. Член ОП подчеркнул, что в жару сотрудникам в возрасте от 60 лет необходим дополнительный отдых.

"В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу Вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы", - передает RT слова Хамзаева.

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