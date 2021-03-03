МИД России ответил Вашингтону на обвинения в производстве химоружия

В Москве отметили абсурдность происходящего

США обвиняют Россию в производстве химоружия и на этом основании вводят антироссийские санкции – при том, что сам до сих пор это оружие не уничтожили. Ситуация выглядит абсурдной, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Вся ситуация была изначально раскручена нашими коллегами, которые делают вид, что отвечают России на ее якобы неправомочные действия", — сказала Захарова в эфире Youtube канала Соловьев Live.

Вашингтон 2 марта вслед за Брюсселем объявил о новых санкциях против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. 14 организаций обвинили в "производстве биологического и химического оружия" и внесли в черный список. В перечень попали также семь чиновников.

Москва уже отреагировала на шаги Вашингтона, назвав их "враждебным антироссийским выпадом". Россия призывает Соединенные Штаты не играть с огнем. Как напомнила Захарова в программе Соловьева, Россия несколько лет назад выполнила свои обязательства, уничтожив химическое оружие. Что же касается США, то они до сих пор этим оружием обладают.

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