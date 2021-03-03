Коронавирусом в России заболели еще 10535 человек

Выздоровели 15694 человека

В России за минувшие сутки выявили 10535 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4278750.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1284. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 962 человека, в Подмосковье - 691.

Выздоровели за сутки 15694 человека. Скончались 452 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 3853734 человека. Общее число умерших достигло 87348.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 111,8 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 549844 человек.

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