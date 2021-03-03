Иван Янковский и Диана Пожарская перестали скрывать роман

Актеры признались в своих чувствах

Знаменитый актер Иван Янковский подтвердил роман с актрисой Дианой Пожарской. Впервые о возможных романтических отношениях между артистами заговорили летом прошлого года.

Янковский опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько снимков с возлюбленной и пожелал "всем добра".

Что касается Пожарской, то девушка тоже перестала скрывать отношения и также разместила в Сети фотографии с Янковским. Она призналась, что ощущает себя счастливой рядом с возлюбленным. При этом несколькими часами ранее актриса заявила, что не собирается разглашать подробности своей личной жизни.

Ранее поклонники Пожарской заподозрили, что девушка беременна от Ивана Янковского. Причиной стала свободная пижама, фотографию в которой актриса разместила в Instagram.

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