Иван Янковский и Диана Пожарская перестали скрывать роман

Актеры признались в своих чувствах
Знаменитый актер Иван Янковский подтвердил роман с актрисой Дианой Пожарской. Впервые о возможных романтических отношениях между артистами заговорили летом прошлого года.
Янковский опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько снимков с возлюбленной и пожелал "всем добра".
Что касается Пожарской, то девушка тоже перестала скрывать отношения и также разместила в Сети фотографии с Янковским. Она призналась, что ощущает себя счастливой рядом с возлюбленным. При этом несколькими часами ранее актриса заявила, что не собирается разглашать подробности своей личной жизни.
Ранее поклонники Пожарской заподозрили, что девушка беременна от Ивана Янковского. Причиной стала свободная пижама, фотографию в которой актриса разместила в Instagram.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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