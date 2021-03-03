ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иван Янковский и Диана Пожарская перестали скрывать роман

11:53
  • среда
  • 03 марта 2021

Актеры признались в своих чувствах

Знаменитый актер Иван Янковский подтвердил роман с актрисой Дианой Пожарской. Впервые о возможных романтических отношениях между артистами заговорили летом прошлого года.

Тина Канделаки назвала детей хорошей мотивацией
Как выбрать подарок на 8 Марта: советы от Эвелины Бленданс

Янковский опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько снимков с возлюбленной и пожелал "всем добра".

Что касается Пожарской, то девушка тоже перестала скрывать отношения и также разместила в Сети фотографии с Янковским. Она призналась, что ощущает себя счастливой рядом с возлюбленным. При этом несколькими часами ранее актриса заявила, что не собирается разглашать подробности своей личной жизни.

Ранее поклонники Пожарской заподозрили, что девушка беременна от Ивана Янковского. Причиной стала свободная пижама, фотографию в которой актриса разместила в Instagram.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Иван Янковский
Иван Янковский
Иван Янковский и Диана Пожарская
Иван Янковский и Диана Пожарская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.