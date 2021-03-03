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Заснувшая в кресле парикмахера Кардашьян стала мемом

10:45
  • среда
  • 03 марта 2021

Снимок опубликовал сам стилист

Ким Кардашьян стала предметом шуток в соцсетях после того, как заснула в кресле стилиста  Криса Эпплтона с открытым ртом. Снимок опубликовал сам мастер.

На фото популярная телезвезда сидит с закрытыми глазами, запрокинув голову на спинку кресла. Стилист в этом время позирует за ее спиной.

"Люблю тебя, Ким", - подписал он фотографию.

Публикация привела в восторг подписчиков стилиста и поклонников Кардашьян. "Самый занятой человек на свете", - написал один из них.

Сама Ким Кардашьян тоже не оставила публикацию без внимания. "Я тебя ненавижу! Ты меня утомил!" - написала она, сопроводив комментарий смеющимся эмодзи.

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