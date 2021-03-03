Депутат МГД Андрей Титов отметил усилия Москвы по привлечению масштабных инвестиционных проектов

Столица проводит большую работу

Реализация масштабных инвестиционных проектов в Москве на земельных участках, выделенных для инвесторов, позволит увеличить рост производства и число рабочих мест. Об этом заявил депутат Московской городской Думы Андрей Титов. Он отметил, что столичные власти проводят большую работу по привлечению масштабных инвестпроектов в город.

"Для этого проводится последовательная земельная политика: участки предоставляются без торгов, но при этом город заранее планирует рост новых промышленных территорий там, где размещение предприятий будет оправданно с точки зрения городского развития, экологии, распределения транспортных потоков. Это хорошая практика, получившая отклик у бизнеса. За 2020 год и первые месяцы 2021-го уже одобрены 8 новых проектов самого различного профиля: есть и пищевая промышленность, и легкая, производство обуви. Это даст 9,7 тыс. рабочих мест самого разного профиля", — сказал Титов.

Механизм поддержки масштабных инвестиционных проектов реализуется в Москве с 2016 года, напомнил депутат. За пять лет было одобрено 39 проектов и выделено более 92 гектаров земли, где развиваются 1,3 квадратных метров производственных площадей. Благодаря инвестпроектам в Москве создано более 23 тысяч рабочих мест, а прогнозный объем инвестиций составляет 80 миллиардов рублей.

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