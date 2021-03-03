Глава Минздрава Украины оценил состояние привитого Зеленского

Украинский президент прошел вакцинацию с военными

Осложнений после прививки от коронавируса у Владимира Зеленского не возникло. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, президент Украины чувствует себя хорошо.

"Президент вчера сделал прививку. Разговаривал с ним - чувствует себя хорошо, все нормально, без осложнений", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина". Сам министр также получил прививку, самочувствие нормальное.

2 марта Зеленский написал в Twitter, что привился от коронавируса вакциной AstraZeneca. Вакцинацию президент Украины прошел вместе с украинскими силовиками на линии соприкосновения в Донбассе. По данным Минздрава, за минувшие сутки на Украине вакцинировали почти 2 тысячи человек. Ранее самолет доставил из Индии 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 Oxford/AstraZeneca.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"