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Глава Минздрава Украины оценил состояние привитого Зеленского

11:17
  • среда
  • 03 марта 2021

Украинский президент прошел вакцинацию с военными

Осложнений после прививки от коронавируса у Владимира Зеленского не возникло. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, президент Украины чувствует себя хорошо.
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"Президент вчера сделал прививку. Разговаривал с ним - чувствует себя хорошо, все нормально, без осложнений", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина". Сам министр также получил прививку, самочувствие нормальное.

2 марта Зеленский написал в Twitter, что привился от коронавируса вакциной AstraZeneca. Вакцинацию президент Украины прошел вместе с украинскими силовиками на линии соприкосновения в Донбассе. По данным Минздрава, за минувшие сутки на Украине вакцинировали почти 2 тысячи человек. Ранее самолет доставил из Индии 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 Oxford/AstraZeneca.

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