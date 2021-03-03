"Дно днищенское": Дава отказался от съемок с бывшим Бузовой

Блогер заявил, что это низко - обсуждать личную жизнь человека
Давид Манукян ответил на вопрос подписчиков о том, не хочет ли он записать видео с бывшим мужем Ольги Бузовой футболистом Дмитрием Тарасовым.
Дава рассказал, что ему предлагали сняться вместе с Тарасовым в большом телепроекте. Однако блогер отказался, заявив, что иначе это было бы низко.
"Это неправильно, когда ты расстаешься, лезть в личную жизнь прошлую человека. Вы все знаете, какой я человек. Если бы я так сделал, то, родные, я бы опустился на дно днищенское!" - сказал Манукян.
При этом сам Дава также не смог расстаться с девушкой без скандалов. Во время разрыва Бузова обвинила блогера в изменах, грубом обращении и рукоприкладстве.
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были в браке с 2012 по 2016 год, развод пары обернулся громким скандалом. Певица тяжело восприняла расставание и пока так и не вышла замуж повторно. Футболист же быстро встретил новую любовь, вторая жена родила ему двух дочерей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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