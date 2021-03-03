Совфед расширил список имеющих право на отпуск в удобное время родителей

На льготу имеют право семьи с детьми до 18 лет

Круг многодетных родителей, имеющих право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, расширился. Закон одобрил на своем заседании Совет Федерации.

Согласно документу, у работников возникает право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время при наличии в семье детей до 18 лет (раньше был установлен порог в 12 лет). При этом младший ребенок должен быть не старше 14 лет.

Возможность самостоятельного выбора многодетными родителями, имеющих трех и более детей до 12 лет, удобного времени отпуска была введена в 2018 году. Авторы новой инициативы отмечают, что такая мера предоставила работникам условия для более активного участия в воспитании детей. Оба работающих родителя имели возможность совместить время отдыха с каникулами у детей. Однако при этом семьи, в которых старшему ребенку исполнилось 12 лет, были поставлены в неравные условия – так что решено возраст увеличить до 18-ти, передает ТАСС.

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