ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Совфед расширил список имеющих право на отпуск в удобное время родителей

11:47
  • среда
  • 03 марта 2021

На льготу имеют право семьи с детьми до 18 лет

Круг многодетных родителей, имеющих право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, расширился. Закон одобрил на своем заседании Совет Федерации.
В Совфеде выступили за идею изменить расчет стажа для досрочной пенсии

Согласно документу, у работников возникает право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время при наличии в семье детей до 18 лет (раньше был установлен порог в 12 лет). При этом младший ребенок должен быть не старше 14 лет.

Возможность самостоятельного выбора многодетными родителями, имеющих трех и более детей до 12 лет, удобного времени отпуска была введена в 2018 году. Авторы новой инициативы отмечают, что такая мера предоставила работникам условия для более активного участия в воспитании детей. Оба работающих родителя имели возможность совместить время отдыха с каникулами у детей. Однако при этом семьи, в которых старшему ребенку исполнилось 12 лет, были поставлены в неравные условия – так что решено возраст увеличить до 18-ти, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Многодетная семья
Многодетная семья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.