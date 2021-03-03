Семенович рассказала о причинах расставания с возлюбленным

Отношения закончились накануне дня рождения певицы

Анна Семенович призналась поклонникам, что накануне своего дня рождения рассталась с возлюбленным. Певица не стала грустить и расстраиваться, а постаралась найти в этом положительные моменты.

Артистка поделилась фотографией с букетом цветов и сказала, что в первый день весны у нее начинается новая жизнь. Семенович призналась, что всегда гордилась своей датой рождения, поскольку начало весны "дарит много надежд, улыбок и эмоций". Также певица поблагодарила свой уходящий год за жизненные уроки.

"Я многое поняла и усвоила - я рассталась с мужчиной, который пока только умеет казаться, а не быть. Я научилась кайфовать от спокойствия, научилась гладить и очень вкусно готовить. Я поняла, что хочу быть рядом только с теми, с кем хочу. Я сделала большой прорыв в умении принимать. И, самое главное, я поняла, как трансформировать свою мощную энергию в состояние любви", - написала знаменитость.

Поклонники артистки поздравили ее с праздником и пожелали счастья и любви. "Анечка, ты лучик солнца, ты лучшая"; "Анна, вы редкий пример человека, который очень красив внешне и красив душой! Будьте здоровы, счастливы и в гармонии с собой всегда"; "Анечка, с наступающим вас праздником! Мудрая, умная, шикарная!" - написали в комментариях.

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