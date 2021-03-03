"Барическая пила" останется с москвичами до середины марта

Циклоны проносятся со скоростью автомобиля

Москвичам придется терпеть "барическую пилу" – резкие скачки атмосферного давления – как минимум до середины марта. Кроме давления, резко меняться будет и температура, предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Барическая пила продолжится - такие смены воздушных масс под бешеным струйным течением, которые будут циклоны над нами проносить на высоких скоростях автомобиля. И это будет меняться очень быстро, а вместе с ним и давление", - заявил синоптик.

По словам метеоролога, скачки давления продолжатся "по полной программе". 4 марта оно "рухнет" на 10 единиц, 5-го - поднимется на 10 единиц, а в воскресенье понизится сразу на 17 единиц.

В Москве будет резко меняться и погода. 4 марта она будет хорошей, в четверг испортится, придет холод. Затем – новое потепление, а 8-9 марта ожидается "арктическое вторжение с зимними морозами, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"