Депутат МГД Самышина: Искусственный интеллект помогает врачам ставить диагноз

Московские врачи поставили уже более миллиона предварительных диагнозов с его помощью

Искусственный интеллект помогает врачам ставить диагноз, уверена депутат Мосгордумы и главный врач городской поликлиники №3 Елена Самышина. По ее мнению, значительную часть процессов при обследовании пациента в поликлинике можно автоматизировать и оптимизировать.

"Врачи таким образом выигрывают сразу в двух аспектах. Во-первых, освобождается время для более подробной беседы с пациентом — это поможет выявить нюансы, которые не совсем очевидны. Во-вторых, искусственный интеллект работает по алгоритмам, без скидок на человеческий фактор, и может заострить внимание на моментах, которые могут ускользнуть от внимания врача. Разумеется, полностью заменить доктора цифровая система не может, но это хорошее подспорье", - сказала Самышина.

Депутат объяснила, что система анализирует жалобы пациента, которые врач вносит в ЕМИАС, после чего предлагает три наиболее вероятных диагноза. Врач может выбрать один из них, либо поставить собственный. В будущем эта система будет совершенствоваться, поскольку в нее попадет больше уникальных данных пациентов, так что с каждым разом диагнозы будут все более точными.

Кроме того, сервисы на основе искусственного интеллекта интегрированы также и в Единый радиологический информационный сервис. Самышина рассказала, что московские врачи поставили уже более миллиона предварительных диагнозов с помощью системы искусственного интеллекта. Точность сервиса составляет 65%.

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