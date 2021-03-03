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Анкара заявила о планах купить второй полк С-400

12:31
  • среда
  • 03 марта 2021

Недовольство США Турцию не останавливает

Анкара рассматривает возможность приобретения у Москвы второго полка зенитных ракетных систем С-400. С таким заявлением выступил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
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"Наша работа по второму полку систем С-400 продолжается", - заявил Демир в интервью телеканалу NTV. Что же касается уже поставленных Россией ЗРС, то еще 11 января было объявлено, что С-400 готовы к вводу в эксплуатацию.

Контракт на поставку Анкаре комплексов С-400 Турция заключила с Россией в 2017 году. Это вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и НАТО. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на угрозы санкций со стороны Вашингтона: Эрдоган предложил США попробовать ввести ограничения против Турции в действительности – и оценить результат.

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