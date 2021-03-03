Путин рассказал о попытках использовать детей в "хорьковых целях"

Интернет используется для продвижения неприемлемого контента, отметил президент

Правоохранительные органы должны ужесточить борьбу с хищениями бюджетных средств и жестко реагировать на вывод этих денег за рубеж. Об этом в среду заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД, передает "ТВ Центр".

Президент подвел итоги работы ведомства за прошлый год и обозначил важнейшие направления на ближайшую перспективу. Так, серьезное внимание он потребовал уделять борьбе с экстремизмом и пропагандой насилия. Большой пласт задач лежит в цифровой сфере - от защиты граждан и бизнеса от мошенников до пристального мониторинга интернет-пространства, чтобы оградить от преступников детей.

"Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента. Для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств. Но кто бы и под каким бы ни было предлогом не пытался использовать детей для достижения своих собственных эгоистических хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и их здоровья. Собственно, вы так и делаете, хочу вас за это поблагодарить и прошу никогда об этом не забывать. А вот то, что каждое 4-ое преступление, совершенное подростками - это тяжкое и особо тяжкое преступление, это абсолютно для всех тревожный сигнал, на это нужно обратить особое внимание", - отметил Путин.

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