Собянин осмотрел строящийся лечебно-диагностический комплекс ИКБ №1

Строительство может завершиться раньше срока

Сергей Собянин сегодня осмотрел ход строительства нового лечебно-диагностического комплекса, который возводится на базе Первой инфекционной клинической больницы, где с начала пандемии ведут борьбу с коронавирусом, передает "ТВ Центр".

Как отметил мэр, обновлённое медучреждение станет в пять раз больше. Оно будет состоять из трёх корпусов, которые объединят подземным пространством и надземными переходами. Это позволит пациентам и врачам перемещаться по больнице, не выходя на улицу. Помещения оснастят самым современным диагностическим, лабораторным и операционным оборудованием.

"Приняли решение сконцентрировать и здесь построить мощные корпуса инфекционных больниц, в целом которые образуют комплекс лечения всех видов инфекционных болезней. Несмотря на пандемию, мы не только не увеличили сроки, но и пытаемся их сократить. Ни на один день не прекращается строительство этого корпуса. Начат он еще был в 2019 году, до пандемии, когда мы утвердили эту концепцию. И, в общем, время и практика показали, что это было не напрасное решение", - сказал Сергей Собянин.

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