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Минкультуры готовит концепцию развития российского кинематографа

14:43
  • среда
  • 03 марта 2021

Об этом рассказала Ольга Любимова

Юбилейное, 500-е заседание провёл в среду Совет Федерации. Поздравление президента сенаторам передала спикер Валентина Матвиенко. В рамках правительственного часа выступила министр культуры.

Ольга Любимова обратила внимание на нехватку кадров в отрасли и уровень зарплат в регионах. А также доложила об успешной реализации национального проекта "Культура". За два года в стране отреставрировало 28 объектов исторического наследия, проведён ремонт 46 детских театров, создано более 300 библиотек и уникальный Инклюзивный дом искусств. В планах - проведение "Года музеев" и возрождение национального кино, сообщает "ТВ Центр".

"Работаем над концепцией по развитию отечественного кинематографии до 2030 года, будем поддерживать детские и семейные фильмы, дебютное кино – причем, в данном случае речь идёт о стопроцентной поддержке. Очень важно создавать социально значимое кино. Отдельный вопрос – это возрождение государственных киностудий, выдающихся студий: это "Ленфильм", это Свердловская киностудия, это Киностудия Горького", - отметила Ольга Любимова.

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