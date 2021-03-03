Выездные бригады вакцинации заработали еще в двух ТЦ в Москве

Записываться заранее не надо

Ещё в двух торговых центрах в Москве в среду начали работать выездные бригады вакцинации от коронавируса. Пункты открылись в ТЦ "Рио Ленинский" и "Дубровка", передает "ТВ Центр".

Записываться заранее не нужно, всех принимают по живой очереди. При себе необходимо иметь лишь паспорт и, если есть, полис ОМС. С середины января выездные бригады объехали уже 12 торговых центров, в двух из них вакцинация завершилась.

До конца месяца столичные власти планируют открыть передвижные пункты ещё в шести торговых комплексах. При выборе новых точек всегда учитывается популярность этого места у горожан, чтобы как можно больше провакцинировать людей.

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