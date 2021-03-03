В Москве вылечили пациентку со 100% поражением легких

Что придавало сил команде и как им помогала сама пациентка?

100-процентное поражение легких и 80 дней на ИВЛ. Елене Орловой в борьбе с коронавирусной инфекцией прошлось пройти длинный и сложный путь. Врачи временного госпиталя на ВДНХ боролись за ее жизнь круглые сутки.

Елену Львовну сегодня выписывают. А фотографируют исключительно потому, что она – уникальный пациент. Здесь я уже с прошлого года. С декабря месяца", - говорит она.

Рассказывает, что в терапии поначалу всё было хорошо. Через пять дней сделали КТ – результат шокировал. 100%-е поражение лёгких. А дальше - 80 дней в реанимации, большая часть из которых, лёжа на животе, на вентиляции лёгких.

"Это были тяжелые 80 дней. Как для неё, так и для нас. Она не только сама боролась. Она давала нам надежду, чтобы мы дальше боролись. Чтобы не сдавались", - рассказала врач - анестезиолог – реаниматолог Майсарат Магомедова.

Это кто кому давал надежду, говорит Елена Львовна. И не устаёт благодарить своих спасителей: "Низкий поклон моим докторам. И Зауру Феликсовичу особенно. Любимому моему доктору".

О Зауре Феликсовиче здесь действительно все говорят с любовью. Он сам сейчас еле стоит на ногах – видно, что устал, что давно не высыпался. Но о себе – ни слова. Благодарит весь медперсонал и саму Елену Львовну.

"Она проявила абсолютное доверие к персоналу, спокойствие. То есть на всем протяжении лечения она была абсолютно спокойна. Плюс, желание вернуться к детям. И даже в крайне тяжелое для неё время, когда она могла сказать всего несколько слов, она всегда говорила о том, что не говорите детям о моём состоянии. Скажите, что у меня всё хорошо", - рассказал Заур Мисиков.

Вот, что значит врач-мужчина. Женщины более эмоциональны. Да, это действительно уникальный случай. За жизнь Елены Львовны очень многие люди боролись в круглосуточном режиме. Елену Львовну здесь всем ставят в пример. Бороться за жизнь, даже когда шансы нулевые, значит уже победить.

Она очень скоро увидит родных. Впервые – с декабря прошлого года.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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