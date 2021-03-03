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Оставленных матерью раздетыми в лесу детей отдали дяде

15:52
  • среда
  • 03 марта 2021

Теперь он будет их воспитывать

Сегодня из больницы выписали детей, которых в начале февраля мать раздела догола и оставила в лесу в 15-градусный мороз. В клинику детей доставили с различными степенями обморожения. Несколько недель им помогали врачи. Сегодня перед выпиской детей проведали уполномоченные, а также молодой человек, который первый вызвал помощь. Кроме того, уже решен вопрос, где дети будут дальше проживать, передает "ТВ Центр".

"Мы действительно переживали за состояние детей, это прежде всего за Лазара, который потребовал искусственной вентиляции легких в первые часы поступления, у нас были серьезные опасения в отношении сохранности и отсутствие рисков потери голеностопа у старшего ребенка. На сегодняшний день состояние всех детей удовлетворительное", - сообщил главный врач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев.

"Мы связались с родственниками, максимально быстро оформили документы, чтобы дети у нас не попали в детский дом, а действительно поехали к своим родственникам, в свою семью. На сегодняшний день дядя, это близкий родственник этих детей, забирает их в свою семью, у него у самого есть свои дети. Они обнимаются, целуются, я думаю, что у детей должно быть все хорошо", - говорит заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Бербер.

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