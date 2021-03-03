Пожар в ангаре в подмосковном Картино сняли на видео

Информации о пострадавших не поступало

В Ленинском городском округе Подмосковья сегодня всё утро тушили ангар. Складское помещение, где хранились овощи, загорелось в деревне Картино, передает "ТВ Центр".

Пожар быстро распространился по всему строению. На кадрах видно как языки пламени вырываются из-под крыши и из окон. Спасателям удалось защитить соседние помещения и жилые дома. В итоге площадь пожара составила полторы тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Сейчас идет проливка конструкции, следователи выясняют причины произошедшего.



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