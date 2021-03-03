В Подольске инвалидов держали в рабстве и заставляли попрошайничать

Преступники задержаны

В подмосковном Подольске задержаны двое местных жителей, подозреваемых в использовании рабского труда. В течении трех лет они заставляли инвалидов попрошайничать, передает "ТВ Центр".

Своих жертв преступники строго контролировали. Содержали в частном доме, в город вывозили просить милостыню. Несколько раз потерпевшие пытались сбежать, но их ловили и жестоко наказывали. Также людей могли избить за маленькую выручку в конце дня. Сейчас злоумышленники находятся под стражей, заведено уголовное дело.

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