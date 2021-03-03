Памятник культурного наследия: почему Рижский вокзал любят режиссеры

Здание построено в 1901 году

Рижский вокзал признан памятником культурного наследия. Теперь само здание и примыкающий к нему музей - под особой охраной государства. Уникальное творение русских архитекторов Станислава Бржозовского и Юлия Дидерихса. Построенный более века назад в неорусском стиле, ансамбль до сих пор остаётся визитной карточкой города. Куда можно уехать с Рижского и почему его так полюбили режиссёры?

Как и 20 лет назад, каждый час мелодия Раймонда Паулса напоминает: вы - на Рижском вокзале. В зале ожидания немноголюдно. В расписании всего два маршрута дальнего следования – международные отменили еще в прошлом году из-за пандемии. Поговаривали, что вокзал вообще могут закрыть.

Здание построено в 1901-м по проекту Станислава Бржозовского в псевдорусском стиле. Сам вокзал имел электростанцию. Современники тогда поражались. И в царское время, и в советские годы в здании работал ресторан с прекрасной кухней, куда любили приходить в большей степени москвичи. Отсюда, кстати, первыми в СССР пустили составы повышенной комфортности. Балтийский, Ржевский, Рижский – вокзалу меняли имена, но атмосфера неспешности, респектабельности сохранялась. И такая фактура просто просилась в объектив камеры.

В "Семнадцати мгновениях весны" здание сыграло роль вокзала швейцарского Берна. Тут развивались события фильма "Вокзал для двоих". В нулевые здесь снимали эпизоды культового сериала "Бригада" и исторической драмы "Адмирал". Такой интерес со стороны режиссеров не удивителен: благодаря небольшой интенсивности движения поездов Рижский можно было легко перекрыть под съемки кино.

После Великой Отечественной на Рижский тоже прибывали "Поезда Победы". Здесь вообще внимательно относятся к истории: в музее, кроме серийных составов, есть и уникальные экземпляры.

"Самый старый экспонат нашего музея – паровоз ОВ постройки 1903 года, который явился самым массовым товарным паровозом дореволюционного периода в нашей стране. И далее есть вагон 1903 года, вагон III класса", - рассказал сотрудник Музея железной дороги Рустам Садретдинов.

Еще в 2000-м Рижский собирались закрыть. Но этого не случилось. А все сегодняшние слухи о прекращении работы вокзала и вовсе не имеют под собой никакого основания: здание получило статус объекта культурного наследия.

В день здесь проходит больше трех с половиной сотен пригородных поездов. Для московского узла это нормальная интенсивность движения. А с окончанием пандемии для россиян вновь откроется окно в Европу.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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