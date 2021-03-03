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Кремль пообещал защитить интересы россиян от новых санкций Запада

13:10
  • среда
  • 03 марта 2021

Москва не собирается прерывать контакты

Интересы россиян никоим образом не должны пострадать в условиях новых санкций, введенных США и Евросоюзом. Россия сделает для этого все возможное, заверил пресс-секретарь президента.
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Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста, не поставят ли под угрозу безопасность россиян новые ограничения, направленные в том числе против генпрокурора Игоря Краснова - ведь через его ведомство проходит международное сотрудничество правоохранительных органов.

"Здесь, конечно, нужно давать юридическую оценку, мы, конечно же, не собираемся в данном случае прерывать какие-то контакты. И, конечно же, наши коллеги, не сомневаюсь, в ходе диалога выяснят, что имеется в виду. Но в любом случае… будет сделано все, чтобы интересы россиян никоим образом не пострадали", - заявил Песков.

2 марта Брюссель, а вслед за ним и Вашингтон ввели санкции против нескольких граждан России. Их на Западе называют причастными к аресту блогера Алексея Навального и обвиняют в нарушении прав человека. В черном списке, в частности, главы ФСБ и ФСИН, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и генпрокурор Краснов. В российском МИДе уже пообещали адекватный ответ на шаги Запада.

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