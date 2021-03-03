Кремль пригрозил ответить на новые антироссийские санкции

Наш ответ США и ЕС будет соответствовать интересам России

Профильные ведомства предоставят российскому руководству проект ответных санкций на очередные ограничения, введенные со стороны Америки и Европы в адрес России. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"У нас будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами, они будут утверждены, а затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории", - заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что российский ответ на зарубежные санкции будет наилучшим образом соответствовать интересам страны, передает ТАСС.

Ранее в Минфине США сообщили о внесении семи должностных лиц российского правительства и 14 институтов в санкционный список в связи с ситуацией вокруг блогера Навального, а также об ужесточении ограничений на экспорт в Россию. Кроме того, ряд санкций ввели и в ЕС – в черный список попали генпрокурор Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов.

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