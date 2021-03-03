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Спортивный комментатор Юрий Розанов умер на 60-м году жизни

13:10
  • среда
  • 03 марта 2021

Несколько лет назад у него обнаружили рак

Умер спортивный комментатор и журналист Юрий Розанов. Ему было 59 лет.

О смерти Розанова сообщил комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский. Информацию также подтвердил Василий Уткин.

Юрий Розанов начал карьеру комментатора в 1996 году на "НТВ-Плюс". Комментировал матчи футбольной Лиги чемпионов, Чемпионаты мира и Европы, а также игры российских хоккейных команд. В начале 2019 года у него обнаружили рак, после чего он практически не появлялся в эфире.

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Юрий Розанов
Юрий Розанов
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