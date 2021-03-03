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Депутат МГД Ольга Мельникова: Доставка лекарств пожилым москвичам остается востребованной

13:23
  • среда
  • 03 марта 2021

Они могут привести не только лекарства, но и все необходимое

Социальные работники Москвы продолжают работу в усиленном режиме, доставляя лекарства пожилым москвичам, которые соблюдают режим самоизоляции. Об этом сообщила депутат Московской городской думы Ольга Мельникова.

"Если для обычного москвича жизнь уже возвращается в обычное русло: люди возвращаются в офисы, на рабочие места, к очному режиму обучения, то пожилые люди, которые находятся в группе риска, все также стараются избегать скопления людей. А особенно — походов в аптеки, где проще всего подхватить простудные заболевания",— заявила Мельникова.

Она напомнила, что соцработники еще в октябре возобновили доставку всего необходимого для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. В день поступает больше тысячи заявок.

Оставить заявку для соцработников, необходимо позвонить по номеру  8-495-870-45-09. Линия работает с 8-00 до 21-00.

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