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Депутат Мосгордумы Метлина предупредила пожилых москвичей об опасности стать жертвой лжеэлектриков

13:55
  • среда
  • 03 марта 2021

Мошенники владеют техниками манипуляции людьми

Злоумышленники, представляющиеся электриками, специально выбирают в качестве жертв пожилых жителей столицы, заявила депутат Мосгордумы Наталия Метлина.
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По ее словам, мошенники обманывают пенсионеров и при этом навязывают им ненужные услуги. Они работают "целыми ремонтными бригадами", носят спецодежду и имеют удостоверения и документы. Контакты пожилых москвичей преступники получают из баз данных. Метлина подчеркнула, что доверчивые люди легко верят таким лжеэлектрикам, поскольку документы с виду очень похожи на настоящие.

Парламентарий рекомендовала при малейших подозрениях позвонить в управляющую компанию или участковому. Насторожиться следует, если мастера начинают навязывать услуги.

"Если на пороге вашей квартиры появился мастер, которого вы сами не вызывали, это уже тревожный сигнал. Обязательно позвоните в аварийную службу вашей УК сами, проверьте, есть ли у них сигналы об аварии и выясните, какой план работ. Если у вас есть старший по подъезду или по дому  — обратитесь к ним за помощью, попросите прийти. Лучше не оставаться наедине с подозрительными личностями. Нужно понимать, что такие мошенники владеют специальными психологическими техниками убеждения, давления и манипуляции, которым может быть очень сложно противостоять", - подчеркнула Метлина.

Депутат добавила, что ранее в столице задержали восьмерых  подозреваемых в мошенничестве со счетчиками. Лжеэлектрики сами портили оборудование, а затем предлагали дорогостоящий ремонт. Тех, кто отказывался, пугали крупными штрафами. Сотрудники полиции установили, что такую схему им удалось использовать 14 раз до тех пор пока они не были задержаны. Следственными органами возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), которые впоследствии были объединены в одно производство.

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