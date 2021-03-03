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В Московском зоопарке у кустарниковых собак родились щенки

15:25
  • среда
  • 03 марта 2021

Эти животные занесены в Международную Красную книгу

В Московском зоопарке в семье кустарниковых собак родились щенки. Это уже третье потомство пары - верный признак, что редким животным здесь хорошо, передает "ТВ Центр".
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Щенки пока питаются материнским молоком, но уже осваивают вольер. Да так активно, что со стороны всё это похоже на броуновское движение. Мать Фрея пытается уследить за любознательными детёнышами, но явно не успевает. Отец, самец по имени Вицли, проявляет заботу - приносит еду.

До недавнего времени кустарниковые собаки были на грани исчезновения, и появление на свет этих щенков - настоящая гордость для столичного зоопарка.

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Кустарниковые собаки в зоопарке
Кустарниковые собаки в зоопарке
Кустарниковые собаки в зоопарке
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