Перед МВД стоит задача не допускать активности провокаторов

Число преступлений в IT-сфере за последние 6 лет выросло десятикратно, сообщил президент России. Владимир Путин отметил, что технологии меняются стремительно – и это, к сожалению, расширяет поле деятельности для разного рода аферистов.

"Понятно - сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем. Все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальные сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, за этим, конечно, будущее", - отметил российский лидер во время выступления на расширенном заседании коллегии МВД России.

Президент обратил внимание собравшихся и на борьбу с экстремизмом. Путин потребовал жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии и религиозной вражды. Провокаторов, которые толкают людей на путь правонарушений, следует привлекать к ответственности, приводит слова президента ТАСС.

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