Депутат Мосгордумы Орлов: Вакцины против коронавируса внесли весомый вклад в столичный экспорт

Наращивание экспортного потенциала – одна из приоритетных задач столичных властей

Вакцины против коронавирусной инфекции внесли весомый вклад в экспорт Москвы, считает зампред Мосгордумы Степан Орлов.

"Стоит отметить тот факт, что весомый вклад в столичный экспорт внесли вакцины (выручка за них по итогам 2020 года - 51 миллион долларов). Именно в столице работает знаменитый институт имени Гамалеи — разработчик одной из лучших вакцин от коронавируса в мире "Спутник-V". Популярность этого препарата на мировом рынке должна сделать экспортную выручку Москвы по итогам 2021 года еще более солидной", - рассказал депутат.

По его словам, для властей столицы одной из главных задач является повышение экспортного потенциала города. Для этого в течение последних нескольких лет был принят целый ряд законодательных инициатив.

"Так, по данным за 2020 год, продукция, произведенная в Москве, поставлялась в 183 страны мира. А доля города в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта России за прошлый год увеличилась на пять процентных пунктов – и достигла 24,7%. Свыше 36 млрд долл. валютной выручки принесла московская промышленность, почти 4 млрд долл. – агропромышленный комплекс. Четыре ключевых импортера московских товаров – Казахстан, США, Белоруссия и Китай – закупили продукции столичных предприятий более чем на 2 млрд долл. каждый. А еще несколько стран – таких, как Германия, Гонконг, Япония – принесли Москве по 1 млрд и более долл. выручки", - подчеркнул парламентарий.

Он объяснил, что рост несырьевого неэнергетического экспорта Москвы стабильно поступателен. В 2019 году показатель более чем на четверть превысил уровень 2018 года, а уже в прошлом году рост составил более 30%. Лидерами продаж при этом стали механическое оборудование и техника. Также в 2020 году в пятерку самых востребованных промтоваров попали полиэтилен и полипропилен, поставки которых выросли, соответственно, более чем в 5 и почти в 3 раза.

В агропромышленном комплексе экспортными статьями оказались мучные изделия, шоколад, хлеб, готовые корма для животных, а также продукты на основе муки и молока, которые закупают страны СНГ, Китай и Турция.

Орлов отметил, что экспорт помогают наращивать представители малого и среднего бизнеса Москвы.

"За первые 9 месяцев 2020 года доля экспорта этого сегмента экономики увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом число малых и средних предприятий, продающих свои товары за рубеж, выросло с 9,1 до 9,6 тыс. Безусловно, играют свою роль многочисленные меры поддержки малого и среднего бизнеса: особые налоговые режимы и антикризисные решения, обустройство особых экономических зон и технопарков", - резюмировал депутат.

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