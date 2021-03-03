Путин потребовал вывести на новый уровень борьбу с наркобизнесом

Каналы наркотрафика должны быть ликвидированы

Президент России потребовал вывести на новый уровень борьбу с наркобизнесом. В частности, необходимо последовательно ликвидировать подпольные каналы наркотрафика, пояснил Владимир Путин.

"Да, действительно, за последние 10 лет количество официально зарегистрированных потребителей наркотиков сократилось более чем на четверть - хороший показатель. А несовершеннолетних потребителей - почти на 45%. Хочу поблагодарить за этот результат", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

В то же время, подчеркнул глава государства, такая статистика – не повод расслабляться и успокаиваться. Правоохранительные органы должны продолжать работу по ликвидации как каналов наркотрафика, так и подпольных производств наркотических средств, приводит слова российского лидера РИА Новости.

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