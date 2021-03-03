Сенатор Инна Святенко отметила популярность новых форматов предоставления гражданам государственных услуг

Информационные услуги МФЦ теперь доступны в режиме видеоконференции

Представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко заявила, что теперь москвичи могут провести дистанционные видеоконсультации со специалистами МФЦ по востребованным услугам социального направления.

Она отметила, что за последние 10 лет в России стали очень востребованными новые форматы предоставления государственных услуг. При этом, как и во многих других областях, опытной площадкой для этого стала Москва. Многофункциональным центрам "Мои документы" в этом году исполняется семь лет, и за это время они стали настоящей "точкой притяжения" для жителей столицы. Новые возможности МФЦ, которые регулярно появляются, в большинстве случаев связаны с модернизацией городских структур управления на основе современных цифровых платформ. В том числе в сервисах "Моих документов" нашел свое отражение и формат видеоконференций, ставший особенно популярным в свете пандемии COVID-19. Теперь москвичи могут не тратить время на посещение центров МФЦ, если нужно только прояснить тот или иной вопрос, объяснила парламентарий.

Святенко подчеркнула, что сейчас значительную часть государственных услуг как городского, так и федерального уровня можно получить дистанционно при помощи соответствующих интернет-сервисов и порталов.

"Однако, во многих случаях гражданам по-прежнему нужна консультация специалиста, который подскажет, как разрешить ту или иную индивидуальную проблему. Именно тут и приходит на помощь новый сервис "Моих документов" - это удаленная, но при этом личная, посвященная индивидуальной проблеме консультация. Для ее получения достаточно выбрать "Запись на прием в центрах госуслуг..." и услугу "Видеоконсультация в центрах госуслуг...". Система дает возможность выбрать удобное время для сеанса видеосвязи (с 9 до 20 часов), на e-mail пользователя направляется ссылка на сеанс (продожительность до 20 минут)", - рассказала парламентарий.

Она добавила, что новый видеформат пока является экспериментом, но если он окажется популярен, то сотрудники МФЦ организуют видеоконсультации по другим вопросам, не связанными с социальной сферой.

"Возможность полноценной удаленной работы с людьми, дистанционного приема граждан позволила нам даже во время пандемии продолжать работу — в том числе такую, как депутатский прием граждан. Дистанционные форматы работы не заменят и не должны заменить очный прием, но они будут востребованы. Спектр консультативных услуг, доступных онлайн, будет только расширяться", - резюмировала Святенко.

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