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Паулина Андреева родила Федору Бондарчуку сына

15:08
  • среда
  • 03 марта 2021

Мальчика назвали Ваней

Несколько месяцев назад супруга Федора Бондарчука актриса Паулина Андреева перестала появляться на публике, а спектакли с ее участием отменили. Причина оказалась более чем уважительной – артистка готовилась к рождению первенца.

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Андреева впервые стала мамой 2 марта. При этом ни супруг Федор Бондарчук, ни близкие родственники не стали распространяться о радостном событии.

Рассказать о прибавлении в семействе решилась сама артистка. Она опубликовала в Instagram "беременную" фотографию. "Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021", - подписала Андреева снимок.

Как стало известно "СтарХиту", роды прошли в элитном госпитале "Лапино". Сейчас актриса находится в закрытой VIP-палате под наблюдением, к ней пускают только медперсонал.

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