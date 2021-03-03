Цены на летний отдых за границей резко упали

Россияне заняли выжидательную позицию

Продажи зарубежных туров пока существенно отстают от спроса на внутрироссийские направления. В Цены на летний отдых за границей у туроператоров сейчас снижены на 35-40%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Продажи есть, их нельзя назвать вялыми. Но если сравнивать с динамикой и объемом продаж по внутрироссийским направлениям, то зарубежка сильно отстает - несмотря на то, что цены по акциям раннего бронирования на 35-40% ниже", - сказала Ломидзе на онлайн пресс-конференции в ТАСС.

По данным Ломидзе, наибольшим спросом по-прежнему пользуется Турция. Интересуются туристы и отдыхом в ОАЭ, на Занзибаре или Мальдивах, на Кубе, в Сербии. В целом же российские туристы, планирующие отдых летом за границей, заняли выжидательную позицию, пояснила директор АТОР. Ломидзе отметила, что Кто-то надеется на открытие новых направлений, а кто-то опасается, что к лету может, наоборот, закрыться направление, по которому приобретен тур.

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