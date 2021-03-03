ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цены на летний отдых за границей резко упали

14:56
  • среда
  • 03 марта 2021

Россияне заняли выжидательную позицию

Продажи зарубежных туров пока существенно отстают от спроса на внутрироссийские направления. В Цены на летний отдых за границей у туроператоров сейчас снижены на 35-40%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Российские туроператоры снизили цены на отдых в Турции

"Продажи есть, их нельзя назвать вялыми. Но если сравнивать с динамикой и объемом продаж по внутрироссийским направлениям, то зарубежка сильно отстает - несмотря на то, что цены по акциям раннего бронирования на 35-40% ниже", - сказала Ломидзе на онлайн пресс-конференции в ТАСС.

По данным Ломидзе, наибольшим спросом  по-прежнему пользуется Турция. Интересуются туристы и отдыхом в ОАЭ, на Занзибаре или Мальдивах, на Кубе, в Сербии. В целом же российские туристы, планирующие отдых летом за границей, заняли выжидательную позицию, пояснила директор АТОР. Ломидзе отметила, что Кто-то надеется на открытие новых направлений, а кто-то опасается, что к лету может, наоборот, закрыться направление, по которому приобретен тур.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Отдыхающие на пляже
Отдыхающие на пляже
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.