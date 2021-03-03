В России за год выявили 500 случаев экстремизма

Было заблокировано более 100 тысяч экстремистских интернет-ресурсов

В ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел глава ведомства Владимир Колокольцев сообщил о количестве выявленных за 2020 год преступлений экстремистской направленности.

"В прошлом году сотрудниками органов внутренних дел выявлено 500 преступлений экстремистской направленности или 60% от общего количества зарегистрированных", - приводит слова министра ТАСС.

Как отметил руководитель МВД, в 2020 году в данном направлении велась комплексная работа с участием всех заинтересованных ведомств. Было заблокировано более 100 тысяч экстремистских интернет-ресурсов, свыше 7,5 тысяч материалов экстремистской направленности было удалено.

"Результатом наших совместных усилий с коллегами из иных правоохранительных органов стало запрещение судами пяти радикальных организаций", - добавил Колокольцев.

Он также сообщил, что на территории страны признали нежелательной деятельность 12 НКО.

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