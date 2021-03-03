Путин отметил рост преступности в крупных городах

МВД должно обратить на это внимание и отреагировать

В среду президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел. Глава государства отметил, что в крупных городах страны наблюдается увеличение количества случаев правонарушений.

"Не может не обратить на себя внимание то, что в некоторых субъектах Российской Федерации, в наших крупных городах, крупных субъектах Федерации отмечен рост регистрируемой преступности", - приводит слова российского лидера ТАСС.

Путин заявил, что ситуация требует внимания МВД - необходимо выявить причины роста статистики и отреагировать соответствующим образом.

Также в ходе заседания президент поставил ведомству задачи не ослабевать контроля за оборотом оружия и взрывчатых веществ, активнее выявлять хищение бюджетных средств (в том числе выделенных на борьбу с пандемией) и ввести в России новые формы сбора доказательств по уголовным делам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"