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Путин отметил рост преступности в крупных городах

15:00
  • среда
  • 03 марта 2021

МВД должно обратить на это внимание и отреагировать

В среду президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел. Глава государства отметил, что в крупных городах страны наблюдается увеличение количества случаев правонарушений.
Путин потребовал вывести на новый уровень борьбу с наркобизнесом

"Не может не обратить на себя внимание то, что в некоторых субъектах Российской Федерации, в наших крупных городах, крупных субъектах Федерации отмечен рост регистрируемой преступности", - приводит слова российского лидера ТАСС.

Путин заявил, что ситуация требует внимания МВД - необходимо выявить причины роста статистики и отреагировать соответствующим образом.

Также в ходе заседания президент поставил ведомству задачи не ослабевать контроля за оборотом оружия и взрывчатых веществ, активнее выявлять хищение бюджетных средств (в том числе выделенных на борьбу с пандемией) и ввести в России новые формы сбора доказательств по уголовным делам.

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