Вселенская родительская суббота: что можно и нельзя делать в этот день

Православные отмечают этот праздник 6 марта

В 2021 году 6 марта православные христиане будут отмечать Вселенскую мясопустную родительскую субботу. И если словосочетание "родительская суббота" понятно всем верующим, то слова "вселенская" и "мясопустная" вызывают вопросы. ТВЦ.RU разобрался, что это за праздник и как его правильно отмечать.

Вселенские родительские субботы отмечаются дважды в году. В эти дни принято чтить память не только родителей и близких, но и всех усопших – особенно тех, кто не получил церковного отпевания или церковной молитвы. В этот день вспоминают о "похищенных внезапной смертью" на чужбине, пропавших без вести, погибших от мора и голода, в пожарах.

Что касается "мясопуста", то это слово в переводе с греческого означает "мясо отпускаю" или "мясо оставляю" - ем его в последний раз. Следующий за Вселенской мясопустной родительской субботой день является последним днем перед Великим постом, когда можно есть мясо. По сути, именно воскресенье является мясопустным. Субботу же принято так называть, чтобы отличить ее от второй вселенской родительской субботы - Троицкой. Однако в этот день для православных главное – вовсе не предстоящие ограничения в еде, а именно память об умерших.

В ночь перед Вселенской мясопустной родительской субботой принято ходить на специальное заупокойное богослужение, великую панихиду, называемую "парастас". А утром в субботу проводится заупокойная Божественная литургия, после которой следует общая панихида. На парастас верующие традиционно подают записки об упокоении с именами близких умерших, а также приносят в храм постные продукты, среди которых кутья и кагор. После освящения продукты раздают всем желающим.

В день Вселенской мясопустной родительской субботы можно посетить кладбище и навестить могилы усопших друзей и родственников, однако священнослужители напоминают, что первоочередным является именно церковное богослужение.

Что касается запретов, то в этот день нельзя злоупотреблять алкоголем, отказывать в милостыне нуждающимся, оставлять на могиле алкоголь и сигареты (даже если усопший выпивал и был курящим), вести себя разгульно и шумно, поднимать упавшие на кладбище вещи. Также не стоит в этот день говорить "до свидания" покойникам – только "прощай". Считается, что в противном случае человек и сам вскоре отправится "на свидание" на тот свет. После возвращения с кладбища принято хорошо вымыть под проточной водой руки и обувь.

На Вселенскую мясопустную родительскую субботу существует и множество примет. К примеру, убирать со стола после ужина и мыть посуду в этот день не принято – ночью умершие родственники будут трапезничать. Если при готовке блинов первый блин падал на пол, то нужно было прочитать молитву и только потом его поднять, чтобы избежать смерти. Плохой приметой в мясопустную родительскую субботу считалась женитьба - она предвещала беду, в частности, скорую смерть одного из супругов. Ну а если природа порадовала ясной погодой, то можно ждать теплую весну.

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