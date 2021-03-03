Бывшего главврача Белого дома уличили в пьянстве на работе

И приеме сильнодействующих препаратов

Министерство обороны Соединенных Штатов подготовило доклад по итогам ведущегося с 2018 года расследования в отношении конгрессмена Ронни Джексона. Как сообщили в Пентагоне, тот злоупотреблял спиртными напитками и снотворным в бытность главным врачом Белого дома при администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа.

Выдержки из доклада привел телеканал CNN. В отчете, кроме того, сказано, что Джексон цинично высказывался о женщинах, вел себя грубо в общении с подчиненными и журналистами, при этом выпивал он прямо на рабочем месте, а также во время служебных командировок с президентом.

Джексон эти обвинения отвергает. Он считает, что Пентагон мстит ему за то, что он в свое время "не отвернулся от президента Трампа".

По словам конгрессмена, он гордится рабочей обстановкой, которую поддерживал.

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