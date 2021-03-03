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Отказывающихся от вакцинации россиян обвинили в "недостатке культуры"

15:13
  • среда
  • 03 марта 2021

Вакцины доказали свою эффективность

Недостаток культуры – только так можно объяснить нежелание некоторых россиян делать прививку от коронавируса, уверен доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Врач отметил, что на сегодняшний день прививку от COVID-19 разными вакцинами в мире сделали уже около 250 миллионов человек.
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"В России есть в гражданском обороте пока одна вакцина - "Спутник V", которая проверена в результате трех фаз клинических испытаний и дала хорошие результаты. Было бы правильно, если бы россияне охотно прививались этой вакциной", - отметил Альтштейн.

Медик признал, что недомогания после вакцинации возможны – однако они незначительны. Их стоит перетерпеть, так как прививка в несколько раз снижает возможность заболеть и почти исключает возможность летального исхода, передает РИА Новости.

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