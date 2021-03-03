Отказывающихся от вакцинации россиян обвинили в "недостатке культуры"

Вакцины доказали свою эффективность

Недостаток культуры – только так можно объяснить нежелание некоторых россиян делать прививку от коронавируса, уверен доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Врач отметил, что на сегодняшний день прививку от COVID-19 разными вакцинами в мире сделали уже около 250 миллионов человек.

"В России есть в гражданском обороте пока одна вакцина - "Спутник V", которая проверена в результате трех фаз клинических испытаний и дала хорошие результаты. Было бы правильно, если бы россияне охотно прививались этой вакциной", - отметил Альтштейн.

Медик признал, что недомогания после вакцинации возможны – однако они незначительны. Их стоит перетерпеть, так как прививка в несколько раз снижает возможность заболеть и почти исключает возможность летального исхода, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"