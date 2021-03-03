ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо число россиян, помогавших полиции в 2020-м

15:34
  • среда
  • 03 марта 2021

Так, с их помощью задержали 28 тысяч пьяных водителей

В ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел глава ведомства Владимир Колокольцев похвалил россиян, помогавших полиции в охране общественного порядка в 2020 году.

Путин отметил рост преступности в крупных городах
Лавров оценил действия полиции против митингующих в России и на Западе

"В прошлом году к таким мероприятиям привлекались почти 2 миллиона человек", - цитирует Колокольцева ТАСС.

Министр добавил, что граждане вносят и существенный вклад в наведении порядка на дорогах. Благодаря поступившей от них информации в 2020-м была пресечена 361 тысяча правонарушений в области дорожного движения, 28 тысяч пьяных водителей задержали.

Ранее в ходе того же заседания президент России Владимир Путин поручил МВД направить усилия на сокращение численности пострадавших в ДТП. По словам главы государства, смертность в авариях уже последовательно уменьшается. Так, в прошлом году этот показатель снизился практически на 5%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудник полиции отдает честь
Сотрудник полиции отдает честь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.