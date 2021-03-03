Названо число россиян, помогавших полиции в 2020-м

Так, с их помощью задержали 28 тысяч пьяных водителей

В ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел глава ведомства Владимир Колокольцев похвалил россиян, помогавших полиции в охране общественного порядка в 2020 году.

"В прошлом году к таким мероприятиям привлекались почти 2 миллиона человек", - цитирует Колокольцева ТАСС.

Министр добавил, что граждане вносят и существенный вклад в наведении порядка на дорогах. Благодаря поступившей от них информации в 2020-м была пресечена 361 тысяча правонарушений в области дорожного движения, 28 тысяч пьяных водителей задержали.

Ранее в ходе того же заседания президент России Владимир Путин поручил МВД направить усилия на сокращение численности пострадавших в ДТП. По словам главы государства, смертность в авариях уже последовательно уменьшается. Так, в прошлом году этот показатель снизился практически на 5%.

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