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Сотни полицейских окружили здание парламента в Ереване

15:40
  • среда
  • 03 марта 2021

Там же собрались тысячи противников Пашиняна

Здание парламента в Ереване окружили несколько сотен полицейских. Депутаты проводят правительственный час, ожидалось прибытие премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Сюда же созвала своих сторонников на митинг оппозиция.
Пашинян попросил прощения за все свои ошибки

В припаркованных у здания автобусах расположился полицейский спецназ в средствах защиты. Силовики взяли под контроль улицу Демирчяна, со стороны которой расположен служебный въезд в здание парламента. Митингующие предполагают, что Пашинян воспользуется именно им. Главные ворота, ведущие на территорию парламента, заварены.

Как передает ТАСС, люди продолжают прибывать в палаточный лагерь оппозиции возле парламента. Здесь уже собрались более 1 тысячи человек – в основном мужчины среднего и старшего возраста. Главное требование протестующих – отставка премьера.

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