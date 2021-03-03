Сотни полицейских окружили здание парламента в Ереване

Там же собрались тысячи противников Пашиняна

Здание парламента в Ереване окружили несколько сотен полицейских. Депутаты проводят правительственный час, ожидалось прибытие премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Сюда же созвала своих сторонников на митинг оппозиция.

В припаркованных у здания автобусах расположился полицейский спецназ в средствах защиты. Силовики взяли под контроль улицу Демирчяна, со стороны которой расположен служебный въезд в здание парламента. Митингующие предполагают, что Пашинян воспользуется именно им. Главные ворота, ведущие на территорию парламента, заварены.

Как передает ТАСС, люди продолжают прибывать в палаточный лагерь оппозиции возле парламента. Здесь уже собрались более 1 тысячи человек – в основном мужчины среднего и старшего возраста. Главное требование протестующих – отставка премьера.

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