В России за год привлекли к ответственности 45 криминальных авторитетов

Восьмерых из них выслали из России

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев, в прошлом году к ответственности по статье о высшем положении в преступной иерархии привлекли 45 криминальных авторитетов.

"В отношении восьми принято решение о нежелательности пребывания на территории России", - цитирует заявление Колокольцева РИА "Новости".

Министр добавил, что в 2020-м была пресечена деятельность в стране около 10 тысяч лидеров и активных участников организованных банд.

Статья, о которой упоминал глава МВД, говоря о криминальных авторитетах, появилась в Уголовном кодексе в апреле 2019 года, о первом задержании стало известно в мае.

Обвиняемому грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание при этом исключено.

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