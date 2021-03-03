ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за год привлекли к ответственности 45 криминальных авторитетов

15:43
  • среда
  • 03 марта 2021

Восьмерых из них выслали из России

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев, в прошлом году к ответственности по статье о высшем положении в преступной иерархии привлекли 45 криминальных авторитетов.

Путин отметил рост преступности в крупных городах
Названо число россиян, помогавших полиции в 2020-м

"В отношении восьми принято решение о нежелательности пребывания на территории России", - цитирует заявление Колокольцева РИА "Новости".

Министр добавил, что в 2020-м была пресечена деятельность в стране около 10 тысяч лидеров и активных участников организованных банд.

Статья, о которой упоминал глава МВД, говоря о криминальных авторитетах, появилась в Уголовном кодексе в апреле 2019 года, о первом задержании стало известно в мае.

Обвиняемому грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание при этом исключено.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция ведет задержанного
Полиция ведет задержанного
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.