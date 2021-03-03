Собянин: строительство новых корпусов ИКБ №1 завершится досрочно

Медучреждение оснастят самым современным оборудованием

Строительство нового комплекса инфекционной больницы №1 на Волоколамском шоссе может быть завершено раньше запланированного срока. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра возводимого здания. Медучреждение оснастят самым современным диагностическим, лабораторным и операционным оборудованием. После открытия клиника станет крупнейшей в стране инфекционной больницей.

На месте старых корпусов первой инфекционной клинической больницы возводится современный лечебно-диагностический комплекс. Монолитные работы почти завершены, а в этом здании уже готова одна из палат. Так будут выглядеть индивидуальные боксы для стационарных пациентов (см. видео репортажа).

"Мы старались заложить принцип удобства в боксе. Микроволновка, холодильник и санузел", - сказала Светлана Сметанина, главный врач инфекционной клинической больницы №1.

Узи и рентген сделают прямо в палате. Отделение лучевой диагностики расположилось в центральном корпусе. Там же лаборатория, способная провести 15 тысяч исследований в сутки. На втором этаже - реанимации. Выше - стационар. В южном корпусе - боксы для особо опасных инфекций. В северном - акушерско-гинекологический блок. Всего для больных предусмотрены 546 индивидуальных палат. Общая площадь зданий - 96 тысяч квадратных метров.

"Несмотря на пандемию, мы не только не увеличили сроки, но и пытаемся их сократить. Ни на один день не прекращается строительство этого корпуса. Начат он был ещё в 2019 году - до пандемии, когда мы утвердили эту концепцию. Приняли решение сконцентрировать и здесь построить мощные корпуса инфекционных больниц, в целом которые образуют комплекс инфекционного лечения всех видов болезней, это будет крупнейший в России, в 5 раз больше того, что здесь раньше было. И, конечно, оснащенный самым современным оборудованием диагностическим, лабораторным и операционным", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Корпуса объединены подземными и надземными переходами. Маршруты пациентов, врачей и остального персонала не пересекаются, чтобы не допустить распространение инфекции. "Грязные зоны" вынесены на вот такие открытые галереи, сюда можно попасть прямо из палаты. Они расположены по периметру здания и являются архитектурной особенностью.

Врачи будут перемещаться по внутренним коридорам и пользоваться отдельными лифтами. В первой инфекционной клинической больнице работают кафедры трех медицинских вузов. Студенты и сейчас помогают наставникам в борьбе с коронавирусом. И из окон следят за стройкой. Для них здесь оборудуют лекционные классы и конференц-залы, где можно будет следить за ходом операций.

"У них будут учебные помещения, обучение проходит у постели больного, они будут приходить в отделения, знакомиться с пациентами, смотреть интересных пациентов, этот принцип заложен в обучение в медицинских институтах", - рассказала Сметанина.

По плану, первых пациентов новая больница должна принять в 2023 году. Но, судя по темпам строительства, готова она будет раньше.

Виктор Прокушев, Владимир Черных, Евгений Рыбин. "ТВ Центр".

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