Московские коммунальщики взяли под особый контроль очистку крыш и ливневок

Они также устраняют наледь с тротуаров

Коммунальные службы Москвы активно продолжают убирать город от снега, который с избытком выпал в конце февраля. Они чистят крыши и устраняют наледь с тротуаров. В круглосуточном режиме работают сотрудники "Мосводоканала". Чтобы предотвратить подтопления, они проверяют и прочищают ливнёвки.

Понедельник, вторник и среда в Москве выдались теплыми. В дневные часы температура составляет около плюс трех градусов. В столице солнечно. Еще недавно довольно высокие сугробы заметно подтаяли. Но в середине недели на проезжей части - даже в низинах - почти нет луж. Это значит, что колодцы, принимающие сточные воды, справляются с нагрузкой.

Чтобы на асфальте не возникали запруды, а пешеходы не отпрыгивали от разлетающихся брызг, три сотни бригад "Мосводостока" чистят решетки. Уже неделю они работают в круглосуточном режиме. Фронт работ – огромный, на отдельных улицах колодцы расположены через каждые 15 метров. После обильных снегопадов и температурных качелей – когда днем "плюс", ночью "минус" - "горлышко" забивается льдом и рыхлым снегом.

"Бывают решетки, где достаточно много снега или они, может быть, глубокие, туда лопатой не дотянуться. Тогда мы используем спецтехнику", - объяснил Дмитрий Рябцев, главный инженер эксплуатационно-гидротехнического района 1 ГУП "Мосводосток".

Уменьшить нагрузку на ливнёвку удается за счет вывоза нерастаявшего снега. К началу марта после обильных осадков общая высота снежного покрова в столице достигла отметки 1 метр 65 сантиметров. Во дворах сугробы были еще выше – в частности, после оперативно начатой уборки крыш.

"В первую очередь мы обращаем внимание на расчистку дворовых территорий, чтобы не было подтопления подвалов. Сейчас уже начаты мероприятия по организации водохода вдоль основных магистралей - от низменных мест вдоль МКАД, Третьего транспортного кольца", - рассказал Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

На фоне обильного таяния особое внимание коммунальных служб приковано к столичной подземке - важно не допустить подтопления вестибюлей. Параллельно началась ликвидация пунктов временного складирования снега – они были организованы в разных районах, преимущественно в промзонах.

"Сформировали ее в связи с обильными снегопадами. И невозможностью своевременно очистить дворовые территории и объекты улично-дорожного хозяйства. В настоящее время объекты приведены в надлежащий вид, и мы ликвидируем свалку, чтобы расчистить место для разворотного круга автобусов, троллейбусов", - сказал Максим Зыбин, руководитель ГБУ "Жилищник" района Новогиреево.

Принять очищенные талые воды готова и Москва-река. Для этого на ближайших водохранилищах понизили уровень на 2-3 метра. По заявлению столичных властей, на особом контроле - территория Троицкого и Новомосковского округов. В 15 населенных пунктах существует риск подтопления. А потому заранее созданы переправы, обеспечена безаварийная работа энергосистем и подвоз продуктов питания. К концу недели в столице вновь напомнит о себе зима, уже в субботу похолодает до минус пяти градусов. А в воскресенье синоптики прогнозируют снег.

Егор Киселёв, Виталий Копытин, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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