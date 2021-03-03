Скворцова объяснила, как избежать третьей волны COVID-19

Вакцинация - ключ к успеху

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала в эфире "России-24", что именно необходимо сделать, чтобы избежать третьей волны коронавирусной инфекции в России.

По ее словам, для этого нужно привить 25% населения страны за два месяца или около 30% до мая.

Как подчеркнула глава ФМБА, если этого не сделать, в последний весенний месяц может начаться третья волна COVID-19.

"Третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно с мая, и пик ее придется примерно на октябрь текущего года. Однако наличие вакцин эффективных меняет эту ситуацию", - сказала она.

Ранее Скворцова доложила президенту России Владимиру Путину, что первая фаза клинических испытаний разработанного ФМБА препарата от коронавируса "Мир-19" завершится к середине марта.

Эксперименты на животных подтвердили, что у пациентов в 10 тысяч раз снижается вирусоносительство. При этом препарат предотвращает самые тяжелые формы развития болезни.

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