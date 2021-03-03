Кардиолог назвал упражнения для снижения риска инфаркта

Очень полезна ходьба на ягодицах

Три упражнения, если выполнять их ежедневно, могут существенно снизить риск инфаркта и других проблем с сердцем. По словам кардиолога Владимира Хорошева, одно из самых эффективных – это ходьба на ягодицах.

Врач объяснил, как выполняется это упражнение. Нужно сесть на пол – ни в коем случае не на ковер - выпрямить ноги или согнуть их в коленях, сделать восемь шагов на ягодицах вперед, а затем назад. В каждую сторону необходимо сделать по 24 шага, пояснил Хорошев. Полезным кардиолог назвал и упражнение "Золотая рыбка".

"Человек лег на спину и начинает двигаться с неподвижной головой и неподвижными пятками. Он приподнимает сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног", — рассказал Хорошев телеканалу "360".

Медик отметил, что и обычная регулярная ходьба весьма полезна. Это очень хорошее упражнение и для позвоночника, и для сердца, и для головного мозга. Врач подчеркнул, что от работы позвоночника зависит многое в жизнедеятельности организма.

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